Ausblick: Provident Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Provident Financial wird am 29.01.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorstellen.

2 Analysten schätzen, dass Provident Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,255 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 10,0 Millionen USD gegenüber 10,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,29 Prozent.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD, gegenüber 1,19 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 40,0 Millionen USD im Vergleich zu 41,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at