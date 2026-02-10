Ausblick: Rayonier legt Quartalsergebnis vor

Rayonier präsentiert in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,115 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Rayonier 2,15 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Rayonier in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 84,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 109,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 726,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,476 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,39 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 476,8 Millionen USD, gegenüber 1,26 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at