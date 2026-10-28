Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Reddit präsentiert Quartalsergebnisse
Reddit lässt sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Reddit die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 24 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,33 USD. Dies würde einem Zuwachs von 66,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Reddit 0,800 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz gehen 27 Analysten von einem Zuwachs von 49,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 874,8 Millionen USD gegenüber 584,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,40 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,62 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 30 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,39 Milliarden USD, gegenüber 2,20 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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