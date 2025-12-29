NASDAQ Composite Index-Papier Roivant Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roivant Sciences von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Roivant Sciences-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Roivant Sciences-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,25 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Roivant Sciences-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 975,610 Roivant Sciences-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Roivant Sciences-Papiers auf 22,23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 687,80 USD wert. Damit wäre die Investition um 116,88 Prozent gestiegen.

Roivant Sciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at