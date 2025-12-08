Salzgitter Aktie

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

08.12.2025 08:28:49

Salzgitter Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG mehr als verdoppelt von 22,50 auf 50,00 Euro und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Jones wies auf den hohen Hebel zur Entwicklung der europäischen Stahlpreise hin, die Salzgitter-Aktien aufwiesen. Er sieht laut seiner Kaufempfehlung vom Montag auch nach der jüngsten Rally noch Luft nach oben./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Buy
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39,72 € 		Abst. Kursziel*:
25,88%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
39,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,16%
Analyst Name::
Andrew Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

