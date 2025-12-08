Salzgitter Aktie
|39,32EUR
|1,68EUR
|4,46%
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
Salzgitter Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG mehr als verdoppelt von 22,50 auf 50,00 Euro und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Jones wies auf den hohen Hebel zur Entwicklung der europäischen Stahlpreise hin, die Salzgitter-Aktien aufwiesen. Er sieht laut seiner Kaufempfehlung vom Montag auch nach der jüngsten Rally noch Luft nach oben./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Buy
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39,72 €
|
Abst. Kursziel*:
25,88%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
39,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,16%
|
Analyst Name::
Andrew Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Salzgittermehr Nachrichten
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
09:49
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel mehr als verdoppelt (dpa-AFX)
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
05.12.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
05.12.25
|EU-Protektionismus stützt Stahlmarkt - deutsche Werte wie Salzgitter-Aktie und thyssenkrupp-Aktie profitieren (dpa-AFX)
|
05.12.25
|EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
05.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittag in Grün (finanzen.at)
|
05.12.25
|SDAX aktuell: SDAX startet im Plus (finanzen.at)