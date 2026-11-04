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WKN DE: A14MVX / ISIN: US8190471016

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Shake Shack präsentiert Quartalsergebnisse

Shake Shack wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

25 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,343 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

24 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 367,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Shake Shack für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 426,4 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD, gegenüber 1,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 26 Analysten durchschnittlich auf 1,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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