Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Abgaben

Der Dow Jones fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,03 Prozent schwächer bei 48 716,35 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,175 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,629 Prozent schwächer bei 48 424,71 Punkten in den Freitagshandel, nach 48 731,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 48 782,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 48 681,11 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 1,05 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 26.11.2025, bei 47 427,12 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 26.09.2025, den Stand von 46 247,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 43 325,80 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 14,92 Prozent nach oben. Bei 48 886,86 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 1,80 Prozent auf 192,01 USD), Nike (+ 1,00 Prozent auf 60,60 USD), Salesforce (+ 0,61) Prozent auf 266,87 USD), Apple (+ 0,51 Prozent auf 275,22 USD) und Procter Gamble (+ 0,41 Prozent auf 145,08 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Sherwin-Williams (-0,41 Prozent auf 324,01 USD), American Express (-0,39 Prozent auf 381,60 USD), Caterpillar (-0,39 Prozent auf 581,46 USD), McDonalds (-0,39 Prozent auf 312,12 USD) und Honeywell (-0,38 Prozent auf 196,19 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 5 527 503 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,893 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,61 erwartet. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,79 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at