Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag fester

Am Mittwochmittag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Der Dow Jones verbucht im NYSE-Handel um 17:58 Uhr Gewinne in Höhe von 0,56 Prozent auf 48 713,98 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,927 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,251 Prozent auf 48 320,59 Punkte an der Kurstafel, nach 48 442,41 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 48 386,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 48 720,11 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,04 Prozent. Vor einem Monat, am 24.11.2025, stand der Dow Jones noch bei 46 448,27 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 24.09.2025, den Stand von 46 121,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 43 297,03 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,91 Prozent zu. 48 886,86 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Nike (+ 4,74 Prozent auf 60,06 USD), Merck (+ 1,23 Prozent auf 106,33 USD), Salesforce (+ 1,05 Prozent auf 266,19 USD), Procter Gamble (+ 1,04 Prozent auf 144,67 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,03 Prozent auf 329,29 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-0,42 Prozent auf 188,41 USD), Coca-Cola (-0,04 Prozent auf 69,84 USD), IBM (0,00 Prozent auf 303,77 USD), Cisco (+ 0,01 Prozent auf 78,03 USD) und Sherwin-Williams (+ 0,06 Prozent auf 324,26 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 8 705 562 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,786 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at