Montagshandel in New York: Dow Jones bewegt sich am Mittag im Plus

Am Montag verbucht der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 0,56 Prozent auf 48 403,47 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,005 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,333 Prozent tiefer bei 47 974,82 Punkten in den Handel, nach 48 134,89 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tagestief bei 48 199,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 48 423,07 Punkten lag.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 46 245,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 381,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 42 840,26 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 14,18 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 48 886,86 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 2,16 Prozent auf 103,27 USD), Chevron (+ 1,62 Prozent auf 150,14 USD), NVIDIA (+ 1,38 Prozent auf 183,49 USD), Sherwin-Williams (+ 1,38 Prozent auf 325,29 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,33 Prozent auf 321,42 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Nike (-1,96 Prozent auf 57,56 USD), Honeywell (-1,44 Prozent auf 196,25 USD), 3M (-1,20 Prozent auf 160,01 USD), Walmart (-1,13 Prozent auf 113,07 USD) und Procter Gamble (-0,84 Prozent auf 143,25 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 12 384 648 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,751 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 6,87 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

