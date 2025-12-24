Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start in Grün

Wie bereits am Vortag richtet sich der Dow Jones auch derzeit in der Gewinnzone ein.

Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0,18 Prozent höher bei 48 527,66 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18,927 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,251 Prozent leichter bei 48 320,59 Punkten, nach 48 442,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 48 578,82 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48 386,59 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,655 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 24.11.2025, einen Stand von 46 448,27 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, bei 46 121,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, lag der Dow Jones noch bei 43 297,03 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,47 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48 886,86 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Nike (+ 4,50 Prozent auf 59,92 USD), Merck (+ 1,32 Prozent auf 106,43 USD), Procter Gamble (+ 0,73 Prozent auf 144,22 USD), Apple (+ 0,70 Prozent auf 274,27 USD) und UnitedHealth (+ 0,67 Prozent auf 326,99 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen NVIDIA (-0,85 Prozent auf 187,60 USD), Sherwin-Williams (-0,41 Prozent auf 322,73 USD), 3M (-0,41 Prozent auf 159,50 USD), Amazon (-0,19 Prozent auf 231,71 USD) und Walmart (-0,14 Prozent auf 110,75 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 3 369 667 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,786 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

