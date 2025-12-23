NASDAQ Composite Index-Titel Silicon Laboratories-Aktie: Wäre ein Silicon Laboratories-Investment vor 3 Jahren inzwischen lukrativ?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Silicon Laboratories gewesen.

Am 23.12.2022 wurden Silicon Laboratories-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 134,72 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,742 Silicon Laboratories-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,83 USD, da sich der Wert eines Silicon Laboratories-Papiers am 22.12.2025 auf 135,84 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 0,83 Prozent vermehrt.

Silicon Laboratories erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at