TTM Technologies Aktie
WKN: 940990 / ISIN: US87305R1095
|Rentable TTM Technologies-Investition?
|
25.12.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TTM Technologies von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das TTM Technologies-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die TTM Technologies-Aktie bei 6,79 USD. Bei einem TTM Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,728 TTM Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.12.2025 auf 72,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 069,07 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 969,07 Prozent.
Der Marktwert von TTM Technologies betrug jüngst 7,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
