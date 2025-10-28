Ausblick: United Therapeutics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

United Therapeutics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 7,32 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 6,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 748,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 812,8 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,20 USD, gegenüber 24,64 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 3,21 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,88 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at