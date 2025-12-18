NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in United Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die United Therapeutics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 155,18 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6,444 United Therapeutics-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.12.2025 gerechnet (510,94 USD), wäre die Investition nun 3 292,56 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 3 292,56 USD, was einer positiven Performance von 229,26 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte United Therapeutics einen Börsenwert von 21,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at