NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die United Therapeutics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 155,18 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6,444 United Therapeutics-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.12.2025 gerechnet (510,94 USD), wäre die Investition nun 3 292,56 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 3 292,56 USD, was einer positiven Performance von 229,26 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte United Therapeutics einen Börsenwert von 21,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
