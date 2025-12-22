SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Valiant-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Valiant-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 103,00 CHF. Bei einem Valiant-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,709 Valiant-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.12.2025 auf 147,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 434,95 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,50 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Valiant betrug jüngst 2,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at