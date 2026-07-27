Ausblick: Xylem legt Quartalsergebnis vor

Xylem stellt am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 19 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,34 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,930 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Xylem im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 19 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,67 Prozent gesteigert.

21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,55 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,25 Milliarden USD, gegenüber 9,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at