Ausblick: Zebra Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zebra Technologies lädt am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,75 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,64 USD erwirtschaftet worden.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,26 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,31 Milliarden USD aus.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 15,64 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 10,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,33 Milliarden USD, gegenüber 4,97 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at