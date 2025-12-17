NASDAQ Composite Index-Wert Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zebra Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Zebra Technologies-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Zebra Technologies-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Zebra Technologies-Papier bei 395,00 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Zebra Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 0,253 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Zebra Technologies-Anteile wären am 16.12.2025 66,12 USD wert, da der Schlussstand 261,17 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -33,88 Prozent.

Zebra Technologies wurde am Markt mit 13,47 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at