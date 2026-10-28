Axsome Therapeutics Aktie
WKN DE: A2AA7B / ISIN: US05464T1043
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28.10.2026 14:24:02
Axsome Therapeutics vs. Moderna: Consistent Revenue Growth or Sharp Volatility
Axsome Therapeutics (NASDAQ:AXSM) primarily discovers, develops, and exclusively commercializes innovative medical treatments targeting numerous central nervous system disorders domestically.
It formally initiated an extensive late-stage clinical trial evaluating solriamfetol as a targeted treatment for pediatric attention deficit hyperactivity disorder, and the U.S. Food and Drug Administration officially accepted its newly submitted New Drug Application for cataplexy in narcolepsy candidate AXS-12.
Moderna (NASDAQ:MRNA) researches, develops, and globally commercializes diverse therapeutic applications and preventive medicines utilizing its proprietary messenger RNA technology.
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Analysen zu Axsome Therapeutics Inc
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Aktien in diesem Artikel
|Axsome Therapeutics Inc
|128,35
|-0,08%
|Moderna Inc
|194,96
|2,78%
|Sharp Corp.
|3,09
|-2,89%
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