Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|
05.02.2026 03:56:35
Baidu approves US$5 billion share buyback, first dividend
The Internet company joins larger peers Tencent Holdings and Alibaba Group Holding in enhancing shareholder returnsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Baidu.com Inc.
|
02.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baiducom von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Baiducom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.01.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite im Plus (finanzen.at)
|
21.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite notiert am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
19.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baiducom von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baiducom von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)