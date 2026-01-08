AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
08.01.2026 17:38:00
Battle Royale: AMD vs. Broadcom. Only One Can Make You Rich.
It's going to be a knock-down, drag-out fight to capture segments of the growing hardware market in data centers, artificial intelligence (AI), and cloud computing. Two of the heavyweights competing for market share in the AI chip space are Broadcom (NASDAQ: AVGO) and Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD). But which one offers its shareholders the better chance to become rich?AMD CEO Lisa Su has spent more than a decade chasing after Nvidia. While the $4 trillion giant remains the dominant provider of graphics processing units (GPUs), AMD is focused on taking a portion of its market share.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|175,92
|0,11%
