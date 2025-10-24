Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
24.10.2025 20:27:38
Bayer: Menopause-Medikament Elinzanetant in den USA zugelassen
BERLIN (dpa-AFX) - Bayer hat in den USA die Zulassung für sein Menopause-Mittel Elinzanetant erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe
das Medikament zur Behandlung von moderaten bis schweren vasomotorischen Symptomen im Zusammenhang mit den Wechseljahren genehmigt, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Die in New York notierten Hinterlegungsscheine des Pharma- und Agrarchemiekonzern reagierten nicht auf die Neuigkeiten./he/edh
