Bayer-Aktie: FDA-Zulassung für Menopause-Mittel Elinzanetant
Wie der Konzern mitteilte, hat die US-Gesundheitsbehörde FDA das unter dem Markennamen Lynkuet geführte Medikament zur Behandlung von moderaten bis schweren vasomotorischen Symptomen (Hitzewallungen) zugelassen. Elinzanetant gilt als möglicher Blockbuster.
"Diese FDA-Zulassung stellt einen großen Schritt nach vorne dar - unsere erste hormonfreie Therapie zur Behandlung von vasomotorischen Symptomen der Wechseljahre", sagte Christine Roth, Executive Vice President, Global Product Strategy and Commercialization bei Bayer. Elinzanetant wird voraussichtlich ab November 2025 in den USA verfügbar sein.
Das Medikament ist bereits in Australien, in Kanada, im Vereinigten Königreich sowie in der Schweiz zugelassen. Die endgültige Entscheidung über die Zulassung in der EU wird in den kommenden Monaten erwartet.
