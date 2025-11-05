Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
|
05.11.2025 21:31:15
Bayern Munich's perfect start makes football history
Bayern Munich have made history by winning 16 straight games to start the season. How have the team got this good under the leadership of Vincent Kompany?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Curatis AGmehr Nachrichten
|
03.11.25
|Montagshandel in Zürich: SPI pendelt zum Handelsende um die Nulllinie (finanzen.at)
|
31.10.25
|Freitagshandel in Zürich: SPI notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
31.10.25
|SPI aktuell: SPI präsentiert sich am Freitagmittag leichter (finanzen.at)
|
31.10.25
|Gute Stimmung in Zürich: SPI-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel: SPI verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
27.10.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI sackt am Montagnachmittag ab (finanzen.at)
|
27.10.25
|Börse Zürich: SPI mittags in Rot (finanzen.at)
|
21.10.25
|Schwacher Handel: SPI beendet den Handel im Minus (finanzen.at)