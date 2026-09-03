Nokia Aktie

Nokia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 892885 / ISIN: US6549022043

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.09.2026 07:39:03

BeeHealthy To Integrate Nokia's Network As Code Platform Into Consumer-facing Applications

(RTTNews) - Nokia (NOK, NOKIA_SEK.ST, NOKIA.PA, NOKIA.HE) announced a commercial agreement with BeeHealthy, a digital healthcare platform, to integrate Nokia's Network as Code technology into the consumer-facing applications BeeHealthy provides to care providers and insurers. The collaboration enables network-based verification that replaces SMS one-time passcodes with a simpler, more secure way for patients to access digital healthcare services on mobile devices.

The agreement makes BeeHealthy the first healthcare-sector commercial customer for Nokia's Network as Code platform. Using Network as Code, BeeHealthy will replace SMS one-time passcodes with a seamless number verification system at log-in and booking.

At previous close on Helsinki Exchange, Nokia shares were trading at 8.51 euros, down 0.84%.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)

mehr Nachrichten

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS) 8,45 -0,59% Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:42 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen auf Erholungskurs
An den Märkten in Asien steht die Börsenampel am Donnerstag auf Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen