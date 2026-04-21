Beiersdorf-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein

Die britische Investmentbank Barclays hat Beiersdorf nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Nach wie vor bestünden zahlreiche Risiken für den Konsumgüterkonzern, und die Jahresziele erschienen weiterhin ambitioniert, schrieb Warren Ackerman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch gebe es Anzeichen dafür, dass die Neuausrichtung der Marke Nivea langsam an Fahrt gewinne.

Aktieninformation im Fokus: Die Beiersdorf-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Um 16:03 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 75,34 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 14,15 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 559 303 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 büßte die Aktie um 19,6 Prozent ein. Voraussichtlich am 05.08.2026 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 09:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 09:53 / GMT



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