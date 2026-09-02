Astera Labs Aktie

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WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034

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02.09.2026 19:57:16

Better Artificial Intelligence Stock: Astera Labs vs. NVIDIA

As the artificial intelligence build-out matures, investors must decide whether to back a specialized connectivity player like Astera Labs (NASDAQ:ALAB) or the industry titan NVIDIA (NASDAQ:NVDA) for their portfolios.Astera Labs focuses on the high-speed connectivity needed to move data between processors, while NVIDIA provides the massive computing power that defines the modern data center. While both benefit from infrastructure demand, they offer different scales and market roles. Comparing their financial health and valuations reveals which provides a better balance of risk and reward.Astera Labs designs semiconductor-based connectivity solutions that address data bottlenecks in rack-scale AI infrastructure. The company works closely with hyperscalers and AI accelerator vendors like Amazon to ensure seamless data flow. One end customer accounted for over 70% of revenue in the fiscal year ended Dec. 31, 2025, while the top three customers represented roughly 86%. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel

Astera Labs Inc Registered Shs 232,00 -1,69% Astera Labs Inc Registered Shs
NVIDIA Corp. 192,72 -0,45% NVIDIA Corp.

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