PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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14.10.2026 05:49:12
Better Buy: PepsiCo or Coca-Cola?
The two have been competing in the same industry for decades.
*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 10, 2026. The video was published on Oct. 12, 2026.
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09.10.26
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09.10.26
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|ROUNDUP: Nordamerika-Geschäft belastet PepsiCo - Gewinnausblick gesenkt (dpa-AFX)
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01.10.26
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Analysen zu PepsiCo Inc.
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