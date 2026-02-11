Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
|
11.02.2026 20:43:00
Better Defense Stock: Lockheed Martin vs. Rheinmetall
According to the United Nations, collective global military spending grew to $2.7 trillion in 2024, and some estimates have that figure nearing $3 trillion by the end of the decade.American military spending alone is far and away the largest in the world at just shy of $1 trillion for the 2026 budget. However, further growth is on the table as President Trump has expressed a desire to hit $1.5 trillion in defense spending in 2027.So, it follows that defense contractors like Lockheed Martin (NYSE: LMT) would be a good way to play the global defense spending boom.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.
Analysen zu Lockheed Martin Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Lockheed Martin Corp Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|46 860,00
|0,56%
|Lockheed Martin Corp.
|548,20
|2,28%
|Rheinmetall AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh
|321,00
|1,90%
|Rheinmetall AG
|1 611,00
|1,80%
