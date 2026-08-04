CoreWeave Aktie

CoreWeave für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

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04.08.2026 06:00:00

Better Neocloud Stock: CoreWeave vs. Nebius

Nebius Group (NASDAQ: NBIS) and CoreWeave (NASDAQ: CRWV) both provide specialized cloud infrastructure for training and running artificial intelligence (AI) models. CoreWeave scaled rapidly through leased infrastructure, large customer commitments, and extensive debt financing. Nebius is smaller, but it designs and develops its own cloud software, storage, networking, and workload-management tools.Image source: Getty Images.The better stock depends on whether CoreWeave's scale and backlog outweigh its financing burden, or whether Nebius can turn its stronger financial position into better shareholder returns.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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