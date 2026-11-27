Cerebras Systems Aktie
WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037
|
27.11.2026 19:51:04
BigBear.ai vs. Cerebras Systems: Which Artificial Intelligence Stock Is a Better Buy for 2027?
The rapid expansion of artificial intelligence has created a divide between software providers and hardware infrastructure giants. Choosing between BigBear.ai (NYSE:BBAI) and Cerebras Systems (NASDAQ:CBRS) requires weighing government contracts against massive computing power.
BigBear.ai focuses on decision AI for defense and intelligence agencies, while Cerebras Systems builds massive wafer-scale processors to accelerate artificial intelligence model training. These companies represent two distinct paths into the growing AI market, offering investors a choice between specialized software and high-performance hardware.
BigBear.ai focuses on AI-powered decision intelligence software, positioning itself as a unique player among tech stocks serving the defense industry. It uses a land and expand strategy by deploying minimally viable products to evaluate the potential for long-term government contracts. Because it derives significant revenue from a limited number of defense and intelligence agencies, customer concentration adds a layer of risk to the business.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cerebras Systems Inc
|
24.11.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
23.11.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 beendet den Handel mit klaren Gewinnen (finanzen.at)
|
23.11.26
|Handel in New York: S&P 500 legt Turbo ein (finanzen.at)
|
23.11.26
|NYSE-Handel: S&P 500 legt am Mittag deutlich zu (finanzen.at)
|
23.11.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 beginnt den Montagshandel weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
18.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
18.11.26
|Anleger warten auf Impulse: S&P 500 pendelt am Nachmittag um Vortagesschluss (finanzen.at)
Analysen zu Cerebras Systems Inc
Aktien in diesem Artikel
|Cerebras Systems Inc
|94,24
|5,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.