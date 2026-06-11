Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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11.06.2026 10:59:21
Bill Gates tells Epstein panel he 'never victimized anyone'
The Microsoft co-founder and billionaire philanthropist Bill Gates voluntarily appeared before the House Oversight Committee. He said Jeffrey Epstein was "working to use information" about his extramarital affairs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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