NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
05.12.2025 09:55:00
Billionaire Philippe Laffont Sells Nvidia Stock and Buys a BlackRock ETF That Could Soar 20,300%
Billionaire Philippe Laffont runs Coatue Management, a hedge fund that beat the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) by an astonishing 94 percentage points over the past three years. That makes Laffont a great source of inspiration. Investors can review Form 13F filings to track his trades.In the third quarter, Laffont sold 1.6 million shares of Nvidia (NASDAQ: NVDA), reducing his stake by 14%. He also bought 76,000 shares of the iShares Bitcoin Trust (NASDAQ: IBIT), a BlackRock fund that tracks the price of Bitcoin (CRYPTO: BTC).Those trades are interesting because Nvidia dominates the market for artificial intelligence infrastructure, and one Wall Street expert expects Bitcoin's price to increase 20,300% by 2045. Here's what investors should know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
