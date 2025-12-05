NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
05.12.2025 05:55:27
Chinese challenger to Nvidia surges 425% in market debut
Investors bet Moore Threads will benefit from Beijing’s drive to reduce dependence on US chipmakerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
18:02
|Optimismus in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
18:02
|NASDAQ Composite aktuell: Anleger lassen NASDAQ Composite am Mittag steigen (finanzen.at)
|
18:02
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Mittag fester (finanzen.at)
|
16:03
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Start stärker (finanzen.at)
|
16:03
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
16:03
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
05:55
|Chinese challenger to Nvidia surges 425% in market debut (Financial Times)
|
05:55
|Chinese challenger to Nvidia surges 425% in market debut (Financial Times)