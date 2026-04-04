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WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

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04.04.2026 23:00:00

Billionaire Philippe Laffont Sold CoreWeave and Bought This Artificial Intelligence (AI) Stock Instead

Phillippe Laffont has built a reputation as one of the world's best tech investors. His hedge fund, Coatue Management, is known for making big bets on emerging technology trends. And no trend has had a bigger influence on Coatue's recent portfolio moves than artificial intelligence.Investors can get an idea of what companies Laffont thinks stand to gain the most from mega-trends in technology like artificial intelligence by following Coatue's 13-F filings with the Securities and Exchange Commission. The disclosures show the hedge fund's positions in its publicly traded U.S. stocks each quarter. Coatue's most recent filing shows it sold CoreWeave (NASDAQ: CRWV), once the fund's largest position, in favor of another great AI stock.Here's what investors need to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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