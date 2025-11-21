Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
21.11.2025 09:55:00
Billionaires Sell Palantir Stock and Buy an IPO Stock Wall Street Says Could Soar Up to 300%
In the third quarter, two billionaire-led hedge funds sold Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) and bought Circle Internet Group (NYSE: CRCL), a fintech company that held its initial public offering (IPO) earlier this year.Neither hedge fund has a large position in Circle. However, the trades are still interesting because several Wall Street analysts believe the stock is deeply undervalued at its current price of $69 per share.Here's what investors should know about Palantir and Circle.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
