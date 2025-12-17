Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|
18.12.2025 00:16:06
Black Creek Dumps 999,000 Shares of Baidu Stock Worth $49.1 Million
Black Creek Investment Management Inc. cut its holding in Baidu (NASDAQ:BIDU) in the third quarter.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated November 12, 2025, Black Creek Investment Management Inc. sold 998,716 shares of Baidu in Q3. The position’s value fell by $49.13 million, leaving 793,718 shares valued at $104.59 million at quarter-end.Top five positions after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
