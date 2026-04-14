BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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14.04.2026 12:21:18
BlackRock quarterly profit rises on active ETFs
Total assets under management at the world’s largest asset manager comes in at US$13.89 trillionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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