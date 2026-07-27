BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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28.07.2026 00:27:55
BlackRock raises US$12.5 billion of debt for Meta data centre
The 2048 note sells at a yield premium of 2.875 percentage points over 10-year Treasury yields, according to a sourceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Analysen zu BlackRock Inc Registered Shs
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