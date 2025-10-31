Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
31.10.2025 05:00:00

Blick hinter Kulisse von Amazon: Das hat Ralf Kleber von Jeff Bezos gelernt

​In der aktuellen Folge von "Biz & Beyond" gewährt der ehemalige Deutschland-Chef von Amazon faszinierende Einblicke hinter die Kulissen des mächtigen Tech-Giganten. Ralf Kleber berichtet darüber, was er von Jeff Bezos gelernt hat.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten