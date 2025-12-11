SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurden Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier an diesem Tag 881,50 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hat, hat nun 0,113 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.12.2025 auf 958,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,68 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 8,68 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) eine Marktkapitalisierung von 536,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at