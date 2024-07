Börse Europa: Euro STOXX 50 fällt letztendlich

Der Euro STOXX 50 fiel im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,31 Prozent auf 4 876,18 Punkte. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,221 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,224 Prozent fester bei 4 902,41 Punkten in den Handel, nach 4 891,46 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 4 870,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 923,86 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 3,04 Prozent nach. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 18.06.2024, einen Stand von 4 915,47 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 18.04.2024, bei 4 936,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.07.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 369,73 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,05 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern registriert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Stellantis (+ 1,91 Prozent auf 19,03 EUR), BMW (+ 1,81 Prozent auf 91,32 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,66 Prozent auf 64,40 EUR), Enel (+ 1,43 Prozent auf 6,82 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,15 Prozent auf 3,68 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens (-4,42 Prozent auf 170,52 EUR), SAP SE (-1,46 Prozent auf 180,58 EUR), Infineon (-1,33 Prozent auf 34,47 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,94 Prozent auf 130,90 EUR) und Deutsche Börse (-0,66 Prozent auf 189,20 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 7 053 997 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 384,688 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 3,55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at