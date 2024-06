Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Zuschläge

Am Donnerstag gewinnt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,61 Prozent auf 5 066,52 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,262 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,323 Prozent auf 5 051,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5 035,66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 069,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 051,94 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,17 Prozent. Vor einem Monat, am 06.05.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 956,96 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 06.03.2024, bei 4 915,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 295,22 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 12,27 Prozent aufwärts. 5 121,71 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 3,56 Prozent auf 177,62 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 1,46 Prozent auf 762,90 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,15 Prozent auf 39,69 EUR), Ferrari (+ 0,86 Prozent auf 388,57 EUR) und Infineon (+ 0,85 Prozent auf 37,54 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Bayer (-0,91 Prozent auf 28,34 EUR), Vivendi (-0,44 Prozent auf 10,11 EUR), Deutsche Telekom (-0,35 Prozent auf 22,53 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,34 Prozent auf 3,53 EUR) und Allianz (-0,27 Prozent auf 262,10 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 297 562 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 365,741 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Mit 9,28 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

