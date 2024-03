Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Zuschläge

Der STOXX 50 notiert am dritten Tag der Woche im Plus.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,31 Prozent fester bei 4 402,78 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,041 Prozent fester bei 4 391,03 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 389,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 405,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 382,07 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,22 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 13.02.2024, den Stand von 4 198,67 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 13.12.2023, bei 4 074,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 773,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 7,60 Prozent zu Buche. Bei 4 405,16 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. 4 010,21 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 2,29 Prozent auf 32,46 EUR), Glencore (+ 1,98 Prozent auf 4,08 GBP), National Grid (+ 0,99 Prozent auf 10,46 GBP), Reckitt Benckiser (+ 0,97 Prozent auf 52,55 GBP) und Nestlé (+ 0,87 Prozent auf 95,09 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Rio Tinto (-1,51 Prozent auf 48,40 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,06 Prozent auf 72,54 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,82 Prozent auf 38,63 EUR), Roche (-0,45 Prozent auf 243,65 CHF) und SAP SE (-0,38 Prozent auf 176,32 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 7 216 329 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 535,124 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Die Santander-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

