Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verliert zum Ende des Freitagshandels

Das machte das Börsenbarometer in Europa am Freitag zum Handelsende.

Der Euro STOXX 50 sank im STOXX-Handel letztendlich um 2,76 Prozent auf 4 633,99 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,150 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,286 Prozent auf 4 752,10 Punkte an der Kurstafel, nach 4 765,72 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 4 752,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 627,27 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der Euro STOXX 50 bereits um 4,92 Prozent. Vor einem Monat, am 02.07.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 906,33 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 02.05.2024, einen Stand von 4 890,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.08.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 336,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 2,69 Prozent nach oben. Bei 5 121,71 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten registriert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 0,67 Prozent auf 24,12 EUR), Bayer (+ 0,31 Prozent auf 27,36 EUR), Enel (-0,14) Prozent auf 6,52 EUR), Deutsche Börse (-0,99 Prozent auf 184,90 EUR) und Allianz (-1,02 Prozent auf 251,30 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Intesa Sanpaolo (-7,95 Prozent auf 3,45 EUR), UniCredit (-5,10 Prozent auf 34,86 EUR), Infineon (-5,05 Prozent auf 29,53 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,11 Prozent auf 37,07 EUR) und Siemens (-4,10 Prozent auf 157,80 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 474 997 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 334,606 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,30 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at