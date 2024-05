Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich schwächer

Am Montagnachmittag legen Börsianer in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,01 Prozent tiefer bei 4 421,89 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,160 Prozent fester bei 4 429,26 Punkten in den Handel, nach 4 422,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 440,85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 421,28 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 4 428,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 213,24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 048,50 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,06 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 462,29 Punkte. 4 010,21 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Reckitt Benckiser (+ 1,72 Prozent auf 44,99 GBP), Enel (+ 1,30 Prozent auf 6,20 EUR), HSBC (+ 1,07 Prozent auf 6,69 GBP), Zurich Insurance (+ 1,02 Prozent auf 444,40 CHF) und AstraZeneca (+ 1,02 Prozent auf 121,10 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil UniCredit (-1,66 Prozent auf 34,87 EUR), SAP SE (-1,33 Prozent auf 171,68 EUR), RELX (-0,42 Prozent auf 33,15 GBP), Unilever (-0,24 Prozent auf 41,23 GBP) und Nestlé (-0,24 Prozent auf 92,48 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22 227 428 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 524,599 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 6,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

