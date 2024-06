Börse Europa: So steht der STOXX 50 am Nachmittag

Am Mittwoch klettert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,89 Prozent auf 4 556,17 Punkte. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,120 Prozent stärker bei 4 521,26 Punkten, nach 4 515,85 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 568,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 521,26 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,185 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 525,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 389,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 974,16 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 11,34 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Schneider Electric (+ 3,68 Prozent auf 233,83 EUR), SAP SE (+ 2,98 Prozent auf 180,62 EUR), Siemens (+ 2,90 Prozent auf 177,46 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,40 Prozent auf 51,28 CHF) und BNP Paribas (+ 2,22 Prozent auf 62,00 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,57 Prozent auf 65,04 EUR), GSK (-0,34 Prozent auf 16,10 GBP), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,26 Prozent auf 735,27 EUR), BAT (-0,08 Prozent auf 23,86 GBP) und BP (+ 0,05 Prozent auf 4,69 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Glencore-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 13 666 749 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 584,812 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 9,93 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at