Börse Frankfurt in Grün: Letztendlich Pluszeichen im TecDAX

Letztendlich verbuchte der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,56 Prozent auf 3 352,09 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 521,151 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,004 Prozent fester bei 3 333,70 Punkten in den Handel, nach 3 333,58 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 333,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 356,52 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,764 Prozent. Vor einem Monat, am 04.06.2024, wurde der TecDAX mit 3 358,95 Punkten gehandelt. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 04.04.2024, einen Stand von 3 410,20 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.07.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 185,50 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 0,827 Prozent nach oben. Bei 3 490,44 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 175,55 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 8,63 Prozent auf 64,20 EUR), Nordex (+ 4,93 Prozent auf 12,55 EUR), HENSOLDT (+ 2,33 Prozent auf 36,00 EUR), Sartorius vz (+ 1,72 Prozent auf 224,70 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,68 Prozent auf 9,71 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Nagarro SE (-2,79 Prozent auf 76,60 EUR), United Internet (-0,58 Prozent auf 20,60 EUR), Nemetschek SE (-0,37 Prozent auf 93,25 EUR), JENOPTIK (-0,36 Prozent auf 27,44 EUR) und SAP SE (-0,34 Prozent auf 187,02 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3 344 679 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 216,170 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX weist die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at