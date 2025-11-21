SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|TecDAX-Kursentwicklung
21.11.2025 15:59:09
Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt nachmittags nach
Am Freitag bewegt sich der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,55 Prozent leichter bei 3 414,17 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 544,491 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,519 Prozent auf 3 415,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 432,94 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 381,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 431,27 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 3,72 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3 789,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 755,17 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, wurde der TecDAX mit 3 329,06 Punkten gehandelt.
Der Index verlor seit Jahresbeginn 2025 bereits um 0,653 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nagarro SE (+ 1,92 Prozent auf 69,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,88 Prozent auf 27,59 EUR), QIAGEN (+ 1,31 Prozent auf 39,96 EUR), 1&1 (+ 1,17 Prozent auf 21,60 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,78 Prozent auf 41,61 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,07 Prozent auf 32,60 EUR), AIXTRON SE (-5,69 Prozent auf 16,41 EUR), HENSOLDT (-5,41 Prozent auf 73,40 EUR), Nordex (-4,52 Prozent auf 25,80 EUR) und SMA Solar (-4,02 Prozent auf 32,92 EUR).
Die teuersten TecDAX-Konzerne
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 694 366 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 233,980 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
