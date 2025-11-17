Nagarro Aktie
|66,00EUR
|8,15EUR
|14,09%
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
Nagarro SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro von 90 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die solide Geschäftsentwicklung im dritten Quartal habe Wechselkursbelastungen ausgeglichen, schrieb Fabio Hölscher in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob zudem die mittelfristigen Geschäftsperspektiven hervor./mis/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nagarro SE Buy
|
Unternehmen:
Nagarro SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
65,65 €
|
Abst. Kursziel*:
44,71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,94%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nagarro SEmehr Nachrichten
|
12:26
|XETRA-Handel TecDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: Das macht der SDAX mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.11.25
|Verluste in Frankfurt: TecDAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
14.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beendet den Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
|
14.11.25
|Nagarro-Aktie mit Kurssprung: Umsatz klettert - Aktienrückkauf (dpa-AFX)
|
14.11.25
|ROUNDUP 2: IT-Dienstleister Nagarro verdient mehr - Aktienkurs steigt deutlich (dpa-AFX)